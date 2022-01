Del Fes Avellino | nuovo rinvio per il match contro la Cestistica Torrenovese

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoslittamento per la gara di campionato tra Del.Fesvalevole per il recupero della 14ª giornata di campionato di Serie B di basket. La partita, in un primo momento posticipata al 26 gennaio 2022, si disputerà invece il 13 marzo 2022 al Pala del Mauro, alle ore 18.00. Il prossimo impegno della Del Fes, sarà la sfidaBPC Virtus Cassino prevista per Domenica 30 gennaio al PalaVirtus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.