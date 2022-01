Decreto Sostegni ter, novità per la cessione dei crediti d’imposta nei bonus fiscali: cosa cambia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il nuovo Decreto Sostegni interverrà anche contro le frodi tramite cessione dei crediti d’imposta in relazione ai bonus fiscali. Ecco quali sono le agevolazioni interessate da questa novità e cosa cambierà per i soggetti interessati a usufruire di questo strumento. Credito d’imposta per i bonus, cosa cambia con il Decreto Sostegni L’articolo 26 del Decreto Sostegni ter, approvato dal Consiglio dei Ministri, intende affrontare la questione delle frodi che riguardano la cessione del credito d’imposta per numerosi bonus fiscali. Le ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il nuovointerverrà anche contro le frodi tramitedeiin relazione ai. Ecco quali sono le agevolazioni interessate da questacambierà per i soggetti interessati a usufruire di questo strumento. Creditoper icon ilL’articolo 26 delter, approvato dal Consiglio dei Ministri, intende affrontare la questione delle frodi che riguardano ladel creditoper numerosi. Le ...

Advertising

andr_bianchi : RT @Assofond: Caro #energia Decreto #sostegni non è sufficiente per le imprese energivore. Zanardi: 'Non risponde in alcun modo alle necess… - lagenziaviaggi : Con il nuovo decreto #Sostegni è stata ufficializzata la mancata proroga della #cassaintegrazione Covid, sostituita… - TrifiroPartners : Il #DecretoSostegni ter, approvato dal #ConsiglioDeiMinistri lo scorso 21 gennaio, contiene misure urgenti a sosteg… - aostasera : Energie #rinnovabili, il #decreto #Sostegni “punisce i produttori prudenti” - Assofond : Caro #energia Decreto #sostegni non è sufficiente per le imprese energivore. Zanardi: 'Non risponde in alcun modo a… -