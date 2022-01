De Siervo | «Va rivista Legge Melandri | divario da 800 mln con Spagna su diritti tv esteri»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 24 gennaio 2022) «Ci sono interventi richiesti da tanti mesi, come la ripartenza degli introiti derivanti dal betting. Allo Stato non costerebbe nulla e consentirebbe alle società di recuperare una parte dei soldi persi sul mercato. Peraltro vorremmo una risposta perché il sistema delle scommesse in Italia è legale e lo Stato guadagna miliardi, ma per il calcio, L'articolo