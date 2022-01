De Siervo | «Delusi dal Governo | Serie A abbandonata»

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il mondo del calcio è tra i grandiper quanto riguarda il decreto “sostegni ter”: nel decreto sui ristori arriveranno infatti solo 20 milioni per i tamponi (di cui circa 5 per laA) e altri 20 milioni di credito di imposta per le sponsorizzazioni non sfruttabili tuttavia dal campionato maggiore. «Una vera L'articolo

La Gazzetta dello Sport

... però, non riguarderanno il campionato maggiore: "Una vera delusione", tuona Luigi De, a.d. della Lega Serie A. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di ...... forse avranno letto le lamentele di migliaia di abbonati. Forse, più semplicemente, avranno ... Rispettate il bando Scrive il CorSera: Ieri, intanto, l' ad Deha incontrato i dirigenti di ...Il mondo del calcio è tra i grandi delusi per quanto riguarda il decreto “sostegni ... «Una vera delusione», tuona Luigi De Siervo, a.d. della Lega Serie A, in una intervista alla Gazzetta dello Sport ...Calcio quasi a bocca asciutta: delusione sulle misure del decreto “sostegni ter” del governo, e l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo non lo nasconde parlando alla Gazzetta dello Sport, ammettendo c ...