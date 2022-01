Dayane Mello condivide un ricordo con Soleil | arriva la dolce dedica per la gieffina FOTO

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La modellasente la mancanza dellaSorge: ecco cosa ha condiviso sui social con i fan La modelladopo l’avventura al reality show in Brasile è tornata in Italia per continuare a lavorare a nuovi progetti. Tra le tante sorprese che sta riservando per i suoi fan, nelle ultime settimane è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 per vivere un’intensa emozione con la sua migliore amicaSorge, concorrente di questa nuova edizione.dopo lunghi mesi di distanza ha sorpreso ladonandogli carica e forza per proseguire l’avventura nella Casa più spiata d’Italia. Lontane ma vicine col cuore.sente ...