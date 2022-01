Davide Silvestri, chi è la fidanzata Alessia Costantino: “Non le ho mai detto ti amo” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Alessia Costantino è la fidanzata di Davide Silvestri. I due stanno insieme da diverso tempo, ma è stato grazie al Grande Fratello VIP che il concorrente ha compreso appieno l’intensità dei suoi sentimenti nei confronti della compagna. Prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà, infatti, il buon Davide non era mai riuscito a dichiarare il suo amore ad Alessia, maturando dentro sé un rimpianto sempre più invadente e fastidioso. Così, alcuni mesi fa, quando la ragazza è entrata dentro la casa per una sorpresa, Davide Silvestri si è fatto coraggio e ha urlato al mondo il suo amore per la fidanzata, lasciandosi scappare promesse importantissime per il futuro. Chissà cosa se ad oggi, Davide, è ancora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022)è ladi. I due stanno insieme da diverso tempo, ma è stato grazie al Grande Fratello VIP che il concorrente ha compreso appieno l’intensità dei suoi sentimenti nei confronti della compagna. Prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà, infatti, il buonnon era mai riuscito a dichiarare il suo amore ad, maturando dentro sé un rimpianto sempre più invadente e fastidioso. Così, alcuni mesi fa, quando la ragazza è entrata dentro la casa per una sorpresa,si è fatto coraggio e ha urlato al mondo il suo amore per la, lasciandosi scappare promesse importantissime per il futuro. Chissà cosa se ad oggi,, è ancora ...

