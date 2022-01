Daria Bignardi si mette a nudo attraverso i libri che le hanno rovinato la vita (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Parla di me attraverso i libri che mi hanno rovinato la vita. S’intitola proprio così: 'libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici'. Parla del piacere di star male, degli anni attorno al 1980, degli... Leggi su today (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Parla di meche mila. S’intitola proprio così: 'che milae altri amori malinconici'. Parla del piacere di star male, degli anni attorno al 1980, degli...

inforcampania : CULTURA - PREMIO SALERNO LIBRO D'EUROPA DI SALERNO LETTERATURA: PER IL DECENNALE UNA GIURIA TECNICA CON DARIA BIGNA… - Ginko_21 : DARIA BIGNARDI Autrice, giornalista, ha rivestito incarichi di rilievo all'interno del servizio pubblico come dirig… - pengueraffaele : Premio Salerno Letteratura: giuria tecnica con Daria Bignardi, Paolo Di Stefano e Matteo Palumbo - ottopagine : Premio Salerno Libro d'Europa: in giuria Daria Bignardi #Salerno - lrrilevante : @Silvia72011422 @Kellakiara In realtà credo di aver visto la primissima edizione, Presentata da Daria Bignardi, ma… -