Dallara Stradale D50 - Ecco la "special" per i 50 anni dell'azienda (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Dallara Stradale D50 è l'ultima vettura in ordine di tempo nata nella factory di Varano de' Melegari: si tratta di una serie speciale di un modello già di per sé molto esclusivo, creata per celebrare i 50 anni di attività della azienda fondata nel gennaio del 1972 come Dallara Automobili da Competizione. Prezzo e disponibilità della D50 non sono stati ancora resi noti. Nero e oro. La D50 è stata realizzata sulla base della Stradale, con cupolino rigido e senza modifiche meccaniche. La personalizzazione è affidata alla livrea oro e nero, totalmente realizzata a mano. Il colore nero Graphite opaco richiama al carbonio grezzo, che fa parte del know-how principale della

