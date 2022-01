Dal Portogallo: “Niente Napoli, il terzino sta per firmare con la sua nuova squadra” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Arrivano notizie che non faranno molto piacere ai tifosi del Napoli dal punto di vista del calciomercato. Secondo quanto raccolto dal noto portale portoghese SIC Noticias, un obiettivo azzurro sta per firmare con un’altra squadra. EXCLUSIVE. Reinildo is flying to Madrid right now to sign for @Atleti . Medicals today and will be official soon. Reinildo vuela ahora mismo a Madrid para fichar por el @Atleti. Examenes medicos hoy y oficial pronto. pic.twitter.com/3ZbBcXRVnG— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 24, 2022 Come riportato da Pedro Sepulveda infatti, Reinildo Mandava, a lungo nei piani di Giuntoli, è in volo verso Madrid per firmare con l’Atletico Madrid. Oltre a Tagliafico, che sembra vicinissimo al Barcellona, è sfumata anche la pista Reinildo. Calciomercato Napoli Reinildo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Arrivano notizie che non faranno molto piacere ai tifosi deldal punto di vista del calciomercato. Secondo quanto raccolto dal noto portale portoghese SIC Noticias, un obiettivo azzurro sta percon un’altra. EXCLUSIVE. Reinildo is flying to Madrid right now to sign for @Atleti . Medicals today and will be official soon. Reinildo vuela ahora mismo a Madrid para fichar por el @Atleti. Examenes medicos hoy y oficial pronto. pic.twitter.com/3ZbBcXRVnG— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 24, 2022 Come riportato da Pedro Sepulveda infatti, Reinildo Mandava, a lungo nei piani di Giuntoli, è in volo verso Madrid percon l’Atletico Madrid. Oltre a Tagliafico, che sembra vicinissimo al Barcellona, è sfumata anche la pista Reinildo. CalciomercatoReinildo ...

Dal Portogallo: "Niente Napoli, il terzino sta per firmare con la sua nuova squadra" SpazioNapoli

