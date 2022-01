Da Milano-Bicocca un progetto per studiare le malattie croniche (Di lunedì 24 gennaio 2022) Milano (ITALPRESS) – studiare i meccanismi alla base di malattie croniche multifattoriali, come tumori e malattie neurodegenerative, e del processo di invecchiamento che con queste condivide molti fattori, a partire dalla genetica alla fisiologia, lo stile di vita e l’ambiente. E’ quanto si propone di fare il progetto CHRONOS, ‘CHROnical multifactorial disorders explored by NOvel integrated Strategies’, progetto di eccellenza del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell’Università di Milano-Bicocca. La proposta è stata selezionata e finanziata dal ‘Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenzà: si tratta di un finanziamento competitivo che ha premiato i migliori dipartimenti con l’obiettivo di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022)(ITALPRESS) –i meccanismi alla base dimultifattoriali, come tumori eneurodegenerative, e del processo di invecchiamento che con queste condivide molti fattori, a partire dalla genetica alla fisiologia, lo stile di vita e l’ambiente. E’ quanto si propone di fare ilCHRONOS, ‘CHROnical multifactorial disorders explored by NOvel integrated Strategies’,di eccellenza del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell’Università di. La proposta è stata selezionata e finanziata dal ‘Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenzà: si tratta di un finanziamento competitivo che ha premiato i migliori dipartimenti con l’obiettivo di ...

Advertising

vivereitalia : Da Milano-Bicocca un progetto per studiare le malattie croniche - Italpress : Da Milano-Bicocca un progetto per studiare le malattie croniche - ADM_assdemxmi : RT @BicoccAlumni: #jobopportunity ? MONDAY JOB ALERT ? Iniziamo la nuova settimana con un'offerta di lavoro per i nostri laureati Universi… - BicoccAlumni : #jobopportunity ? MONDAY JOB ALERT ? Iniziamo la nuova settimana con un'offerta di lavoro per i nostri laureati Un… - ADM_assdemxmi : RT @unimib: Un nuovo studio condotto da Milano-Bicocca, Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e IRCCS Istituto Auxologico Italiano, fa lu… -