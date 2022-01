Cultura Live, lo streaming di ASI sul motorismo storico (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Commissione Cultura dell'Automotoclub storico Italiano ha il compito di progettare e attuare le attività volte a migliorare la conoscenza, la divulgazione e la valorizzazione della storia del ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Commissionedell'AutomotoclubItaliano ha il compito di progettare e attuare le attività volte a migliorare la conoscenza, la divulgazione e la valorizzazione della storia del ...

Advertising

biecoilluminist : RT @ASI_storico: Ricco palinsesto di “Cultura Live”, il format di informazione che diffonde cultura motoristica in diretta streaming sui ca… - ASI_storico : Ricco palinsesto di “Cultura Live”, il format di informazione che diffonde cultura motoristica in diretta streaming… - ASI_storico : TORNA “CULTURA LIVE” IL FORMAT CHE DIFFONDE LA STORIA DEL MOTORISMO IN DIRETTA STREAMING - goaheda : RT @michelangeloios: Iossa: 'Vi racconto la grandezza di Rino Gaetano' ~ Il giornalista e scrittore al Grand Hotel Terme della Fratta. Poi… - RClausura : Consigilio Musicale condiviso dal profilo di Marco Petrini: 'Devo - Whip It (Live On Fridays)' Buon Ascolto!… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura Live Cultura Live, lo streaming di ASI sul motorismo storico ... la divulgazione e la valorizzazione della storia del motorismo, ed è per questo che anche nel 2022 è previsto un ricco palinsesto di Cultura Live , il format di informazione - lanciato nel 2021 ...

27 gennaio, Giorno della Memoria: alcune delle iniziative previste nel reggiano Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l'ufficio cultura allo 0522622291 e la ... È possibile seguire la cerimonia collegandosi ai link: www.youtube.com/comunereggioemiliaofficial/live e ...

Cultura Live, lo streaming di ASI sul motorismo storico QN Motori Cultura Live, lo streaming di ASI sul motorismo storico Cultura Live, lo streaming di ASI sul motorismo storico. Le dirette andranno in onda dal 27 gennaio al 17 marzo, ogni giovedì alle ore 21.

Nuovo appuntamento con il talk 'Parliamo di Argentario con...' Porto Santo Stefano: Dopo il successo della prima puntata del talk "Parliamo di Argentario con..." che ha visto la partecipazione straordinaria del Managing Director dell'Hotel Il Pellicano Michele Sa ...

... la divulgazione e la valorizzazione della storia del motorismo, ed è per questo che anche nel 2022 è previsto un ricco palinsesto di, il format di informazione - lanciato nel 2021 ...Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l'ufficioallo 0522622291 e la ... È possibile seguire la cerimonia collegandosi ai link: www.youtube.com/comunereggioemiliaofficial/e ...Cultura Live, lo streaming di ASI sul motorismo storico. Le dirette andranno in onda dal 27 gennaio al 17 marzo, ogni giovedì alle ore 21.Porto Santo Stefano: Dopo il successo della prima puntata del talk "Parliamo di Argentario con..." che ha visto la partecipazione straordinaria del Managing Director dell'Hotel Il Pellicano Michele Sa ...