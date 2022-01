Cristina Marino mostra una porzione di seno | ma Argentero la tiene stretta a sé

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Vacanza in famiglia tra coccole e relax pere Luca, che con la loro piccola Nina Speranza sono volati al caldo. La meta è top secret, ma spiagge bianche e mare limpido sono uno sfondo perfetto per i suoi scatti. L’attrice e influencer non dimentica i follower e regala inquadrature ad alto tasso erotico, con ilche si intravede dalla scollatura del costume. Suo marito però non la perde di vista, più innamorato che mai e fiero della donna che ha sposato. In costumesfoggia il suo fisico scolpito. Smartphone alla mano, si riprende durante la passeggiata tra le palme e regala scorci bollenti sul suo sideboob. Sulla spiaggia in bikini nero si mette in posa e anche Luca non si tratdal commentare con gli occhi a forma di cuore. Poi marito e ...