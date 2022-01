Crisi in Ucraina, l’Ue accelera sulle misure contro la Russia. L’Italia: «Sì al dialogo con Mosca» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si è concluso il consiglio degli Affari esteri Ue di Bruxelles sulla Crisi in Ucraina. A seguito dell’escalation di questi giorni, scaturita dallo schieramento di oltre 10 mila militari russi al confine, l’Unione europea ha voluto ribadire la sua opposizione a un’eventuale attacco russo oltre i confini ucraini. «Qualsiasi ulteriore aggressione militare da parte della Russia contro l’Ucraina avrà conseguenze imponenti e gravi costi», si legge nelle comunicazioni finali. Nella nota si parla di «una vasta gamma di misure restrittive settoriali e individuali», che verrebbero adottate «in coordinamento con i partner». In quest’ottica, l’Ue avrebbe «accelerato» il lavoro preparatorio per metterle in atto. La posizione italiana, a quanto si apprende, resta ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si è concluso il consiglio degli Affari esteri Ue di Bruxelles sullain. A seguito dell’escalation di questi giorni, scaturita dallo schieramento di oltre 10 mila militari russi al confine, l’Unione europea ha voluto ribadire la sua opposizione a un’eventuale attacco russo oltre i confini ucraini. «Qualsiasi ulteriore aggressione militare da parte dellal’avrà conseguenze imponenti e gravi costi», si legge nelle comunicazioni finali. Nella nota si parla di «una vasta gamma direstrittive settoriali e individuali», che verrebbero adottate «in coordinamento con i partner». In quest’ottica,avrebbe «to» il lavoro preparatorio per metterle in atto. La posizione italiana, a quanto si apprende, resta ...

