Covid, pediatri: “400 ricoveri 5-11enni ultimi 7 giorni” (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Crescono le ospedalizzazioni Covid nella fascia d’età 5-11 anni nell’ultima settimana. “Sono state registrate circa 400 ospedalizzazioni sulle 834 complessive che hanno riguardato la popolazione 0-19 anni” dice la presidente della Società italiana di pediatra (Sip), Annamaria Staiano, citando dati frutto di una elaborazione delle statistiche dell’Istituto superiore di sanità (Iss), e sottolineando l’importanza della vaccinazione per proteggere i più piccoli anche dal rischio di ricoveri. “La crescita del tasso di incidenza” di Covid-19 “sta rallentando in tutte le fasce di età tranne che nei bambini sotto gli 11 anni per i quali risulta in aumento”. Complessivamente, nell’ultima settimana sono state oltre 294mila le nuove infezioni nella fascia di età 0-19 anni, con 834 ospedalizzazioni, 13 ricoveri in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Crescono le ospedalizzazioninella fascia d’età 5-11 anni nell’ultima settimana. “Sono state registrate circa 400 ospedalizzazioni sulle 834 complessive che hanno riguardato la popolazione 0-19 anni” dice la presidente della Società italiana di pediatra (Sip), Annamaria Staiano, citando dati frutto di una elaborazione delle statistiche dell’Istituto superiore di sanità (Iss), e sottolineando l’importanza della vaccinazione per proteggere i più piccoli anche dal rischio di. “La crescita del tasso di incidenza” di-19 “sta rallentando in tutte le fasce di età tranne che nei bambini sotto gli 11 anni per i quali risulta in aumento”. Complessivamente, nell’ultima settimana sono state oltre 294mila le nuove infezioni nella fascia di età 0-19 anni, con 834 ospedalizzazioni, 13in ...

