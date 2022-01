Covid, Pechino rimuove il lockdown a Xi'an: situazione sotto controllo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le autorità sanitarie cinesi hanno revocato il lockdown contro il Covid a Xi'an dopo un mese, consentendo ai suoi 13 milioni di residenti il ritorno alla normalità. L'annuncio ha fatto seguito al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le autorità sanitarie cinesi hanno revocato ilcontro ila Xi'an dopo un mese, consentendo ai suoi 13 milioni di residenti il ritorno alla normalità. L'annuncio ha fatto seguito al ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pechino Covid, Pechino rimuove il lockdown a Xi'an: situazione sotto controllo Le autorità sanitarie cinesi hanno revocato il lockdown contro il Covid a Xi'an dopo un mese, consentendo ai suoi 13 milioni di residenti il ritorno alla normalità. L'annuncio ha fatto seguito al riavvio dei voli commerciali deciso domenica. Xi'an, il più grave ...

CINA & GERMANIA/ Quell'ambiguo giro di affari che la Lituania può far saltare

La Cina ha bisogno della Germania per una ... Il piano "Made in China" , con cui Pechino punta ad avere il primato tecnologico su scala globale ...

