Covid oggi Svizzera, 87.278 contagi e 35 morti in 72 ore (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Crescono i contagi da Covid in Svizzera, dove l’incidenza su 14 giorni arriva a 4.659,81 ogni 100mila abitanti e il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia si avvicina ai due milioni. Nelle ultime 72 ore, si sono registrati 87.278 nuovi casi, 35 decessi e 247 ricoveri per il Covid-19. Lo rende noto l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) che, come ogni lunedì, ha diffuso i dati degli ultimi tre giorni. Esattamente una settimana fa, il bollettino su 72 ore riportava 67.906 casi, ovvero 19.372 in meno, 30 decessi e 233 ricoveri. Nel corso delle ultime 72 ore sono stati trasmessi i risultati di 265.710 test, con un tasso di positività è del 32,9%, contro il 30,9% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Crescono idain, dove l’incidenza su 14 giorni arriva a 4.659,81 ogni 100mila abitanti e il totale deiati dall’inizio della pandemia si avvicina ai due milioni. Nelle ultime 72 ore, si sono registrati 87.278 nuovi casi, 35 decessi e 247 ricoveri per il-19. Lo rende noto l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) che, come ogni lunedì, ha diffuso i dati degli ultimi tre giorni. Esattamente una settimana fa, il bollettino su 72 ore riportava 67.906 casi, ovvero 19.372 in meno, 30 decessi e 233 ricoveri. Nel corso delle ultime 72 ore sono stati trasmessi i risultati di 265.710 test, con un tasso di positività è del 32,9%, contro il 30,9% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, ...

