Covid oggi Puglia, 3.471 contagi e 11 morti: bollettino 24 gennaio (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.471 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 24 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 11 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 39.399 tamponi. I nuovi casi per provincia – Bari: 1.117; Bat: 323; Brindisi: 339; Foggia: 545; Lecce: 801; Taranto: 315; Residenti fuori regione: 24; Provincia in definizione: 7. Le persone attualmente positive sono 126.262. In ospedale, i pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 717. In terapia intensiva, invece, 67 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

