Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 24 gennaio (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, lunedì 24 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Mentre i contagi sembrano scendere, da oggi nuove regioni in zona arancione e zona gialla secondo l’ultima ordinanza del ministro Speranza. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 3.471 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 24 gennaio 2022, secondo numeri e dati ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ilcon i numeriin, lunedì 242022, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. Mentre isembrano scendere, danuovein zona arancione e zona gialla secondo l’ultima ordinanza del ministro Speranza. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 3.471 ida coronavirus in Puglia, 242022, secondo numeri e dati ...

Advertising

fattoquotidiano : Regole Covid, da oggi cinque Regioni in zona arancione: ecco cosa cambia - TgLa7 : ??#Covid: oggi 171.263 casi e 333 morti ?? - Agenzia_Ansa : Da oggi 11,7 milioni di italiani in zona arancione, restrizioni solo per i non vaccinati. Ecco cosa cambia #ANSA - FirenzePost : Covid in Toscana: 25 morti, oggi 24 gennaio. E 5.603 contagi (ma con la metà dei tamponi) - poojara49983722 : RT @regionepiemonte: ??Da oggi il #Piemonte in #zonaarancione: per le persone vaccinate contro il #Covid_19 non sono previste restrizioni… -