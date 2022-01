Covid oggi Germania, 63.393 contagi e incidenza record (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – La Germania segnala 63.393 contagi confermati di Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 34.145 comunicati sette giorni fa. Nel bollettino di oggi, 24 gennaio, altri 28 morti, due in meno rispetto ai 30 registrati una settimana fa. Continua a salire il dato di incidenza settimanale dei contagi. I dati diffusi dall’Istituto Robert Koch parlano di 840,3 casi per 100.000 abitanti su sette giorni, con 698.744 positivi nell’ultima settimana. E’ il secondo giorno consecutivo che il dato supera gli 800 casi per 100.000 abitanti (ieri si attestava a 806,8, una settimana fa era a 528,2). I casi attivi sono circa 1.355.000. Dall’inizio della pandemia sono 8.744.840 i casi di Covid-19 confermati in Germania con 116.746 decessi. Venerdì per la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Lasegnala 63.393confermati di-19 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 34.145 comunicati sette giorni fa. Nel bollettino di, 24 gennaio, altri 28 morti, due in meno rispetto ai 30 registrati una settimana fa. Continua a salire il dato disettimanale dei. I dati diffusi dall’Istituto Robert Koch parlano di 840,3 casi per 100.000 abitanti su sette giorni, con 698.744 positivi nell’ultima settimana. E’ il secondo giorno consecutivo che il dato supera gli 800 casi per 100.000 abitanti (ieri si attestava a 806,8, una settimana fa era a 528,2). I casi attivi sono circa 1.355.000. Dall’inizio della pandemia sono 8.744.840 i casi di-19 confermati incon 116.746 decessi. Venerdì per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi L'Ue va verso regole più semplici per viaggiare: basterà il Green Pass L'Unione Europea si prepara ad abbandonare la mappa del contagio, sino ad oggi stella polare per definire le aree più colpite dal coronavirus e dunque sottoposte a maggiori ... guarito dal Covid oppure ...

Gianluigi Paragone contro i privilegi dei Vip: "Io positivo potrei votare ma non andrò per rispetto" E che dire della permanenza a Roma? Se uno non avesse la casa, dove alloggia? Qual è il Covid Hotel?... Oggi comunque a Roma non scenderò, mi godo lo spettacolo dei giri a vuoto e mi prenderò beffe di ...

Covid, news di oggi. Oms: con diffusione di Omicron, Europa vicina a fine pandemia. LIVE Sky Tg24 Vienna, cambiano le regole di ingresso Il governo ha deciso di togliere le limitazioni all’ingresso in Austria per chi ha la tripla vaccinazione, anche se proviene da stati classificati a rischio per la diffusione della variante Omicron ...

Il Nas di Cagliari sequestra 8mila test rapidi antigenici I carabinieri del Nas di Cagliari hanno messo sotto sequestro 8mila test rapidi antigenici per il rilevamento del Covid-19 al termine di una serie di ispezioni effettuate in numerose attività commerci ...

