Covid oggi Fvg, 2.119 contagi e 9 morti: bollettino 24 gennaio (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.119 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 gennaio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 9 morti. Su 2.666 tamponi molecolari sono stati rilevati 406 nuovi casi, con una percentuale di positività del 15,23%. Sono inoltre 10.164 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1713 casi (16,85%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 39, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 464. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Nove i decessi, che raggiungono quota 4.407: 1.067 a Trieste, 2.139 a Udine, 834 a Pordenone e 367 a Gorizia. I totalmente guariti sono 173.736, i clinicamente guariti 732, mentre le persone in ...

