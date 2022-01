Covid: nuova stretta in Giappone, 'pre - emergenza' fino al 20/02 (Di lunedì 24 gennaio 2022) ll Giappone si prepara a inasprire ulteriormente le regole anti - Covid, mettendo la maggior parte del Paese in stato di 'pre - emergenza'. Lo ha annunciato oggi il premier di Tokyo, Fumio Kishida, a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) llsi prepara a inasprire ulteriormente le regole anti -, mettendo la maggior parte del Paese in stato di 'pre -'. Lo ha annunciato oggi il premier di Tokyo, Fumio Kishida, a ...

