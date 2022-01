Covid, nuova fase? Kluge (Oms): “Europa verso stabilità ma serve guardia alta” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo che ieri aveva definito “plausibile” che con la variante Omicron l’Europa “si stia avviando alla fine della pandemia” di Covid, oggi 24 gennaio il direttore di Oms Europa, Hans Kluge, è tornato sull’argomento. La pandemia “è tutt’altro che finita” ha affermato ma “due anni dopo potremmo entrare in una nuova fase“. Ciò porterebbe a “una plausibile speranza di stabilizzazione, ma è troppo presto per abbassare la guardia“. Insomma, una correzione di rotta per non creare false aspettative. Resta comunque un dato positivo: quest’anno l’Europa, e l’Italia con essa, potrebbe intravedere la luce in fondo al tunnel. Non solo Covid, “ora altre minacce“ “Spero si possa porre fine alla fase di emergenza nel 2022” ha ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo che ieri aveva definito “plausibile” che con la variante Omicron l’“si stia avviando alla fine della pandemia” di, oggi 24 gennaio il direttore di Oms, Hans, è tornato sull’argomento. La pandemia “è tutt’altro che finita” ha affermato ma “due anni dopo potremmo entrare in una“. Ciò porterebbe a “una plausibile speranza di stabilizzazione, ma è troppo presto per abbassare la“. Insomma, una correzione di rotta per non creare false aspettative. Resta comunque un dato positivo: quest’anno l’, e l’Italia con essa, potrebbe intravedere la luce in fondo al tunnel. Non solo, “ora altre minacce“ “Spero si possa porre fine alladi emergenza nel 2022” ha ...

Advertising

Corriere : Bill Gates, la nuova profezia: «Perché la prossima pandemia sarà più letale del Covid» - coeurdellion : Che ridere la mia collega è a casa con il covid e quindi sono io, apprendista, che sto formando la nuova collega mi… - forli24ore : Covid-19. Alla Fiera di Forlì nuova linea per i tamponi dedicata agli studenti delle scuole primarie - FsSenni : RT @intuslegens: I maiali affamati forgiano una nuova categoria: il «negazionismo climatico». Per manipolare le menti deboli, inventano un… - lillydessi : Covid, Oms: 'Pandemia non è finita, ma siamo in nuova fase' - Adnkronos -