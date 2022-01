Covid, news di oggi. Governo valuta estensione Green Pass per chi ha dose booster. LIVE (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si punta a estendere la durata della certificazione verde per evitare che i primi ad essersi vaccinati con terza dose restino scoperti. Per l'Oms, Omicron potrebbe segnare la fine della pandemia da coronavirus nel Vecchio Continente. Da oggi 11,7 milioni di italiani si svegliano in zona arancione, con restrizioni solo per i non vaccinati. In aumento i posti letto occupati in terapia intensiva (+9) e nei reparti ordinari (+185) Leggi su tg24.sky (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si punta a estendere la durata della certificazione verde per evitare che i primi ad essersi vaccinati con terzarestino scoperti. Per l'Oms, Omicron potrebbe segnare la fine della pandemia da coronavirus nel Vecchio Continente. Da11,7 milioni di italiani si svegliano in zona arancione, con restrizioni solo per i non vaccinati. In aumento i posti letto occupati in terapia intensiva (+9) e nei reparti ordinari (+185)

