Covid | news Bollettino | 77 696 nuovi casi e 352 morti Taso di positività al 15% LIVE

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore il numero dei tamponi processati è 519.293. Stabili le terapie intensive, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 235 unità. Il commissario Figliuolo: "Raggiunto il plateau dell'ondata di Omicron. Oms: "Nuova variante potrebbe segnare la fine della pandemia in Europa". Si punta a estendere la durata della certificazione verde

repubblica : Ferrara, morto di Covid il medico negazionista: aveva definito il virus un mostro della fantasia - repubblica : Covid, la truffa dei 'falsi positivi' in farmacia: i Nas sospendono una cinquantina di punti tampone

... la frequenza sinistri è stata pari al 31,1%, in flessione del 44,9% rispetto al precedente anno, i sinistri con seguito sono stati 7,7 milioni, di cui meno dell'1% attribuiti alla pandemia da-...... la turnazione prevista per rititare le pensioni presso lo sportello varierà in base anche ai giorni di apertura che potrebbero essere ancora condizionati dalla pandemia- 19. L'alternanza ...La curva della pandemia nell'Isola tracciata dal Ministero della Salute. Ancora 33 ulteriori vittime registrate ...Anche il reparto di Chirurgia dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari ospiterà pazienti positivi al Covid-19. È quanto si apprende a seguito di un incontro tra il direttore di presidio e il diret ...