Covid, news. Bollettino: 352 morti. Terapie intensive stabili, in aumento i ricoveri. LIVE (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati ammontano a 77.696. Calano i tamponi processati (519.293), il tasso di positività è al 15%. Il commissario Figliuolo: "Raggiunto il plateau dell'ondata di Omicron". Oms: "Nuova variante potrebbe segnare la fine della pandemia in Europa". Si punta a estendere la durata della certificazione verde Leggi su tg24.sky (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati ammontano a 77.696. Calano i tamponi processati (519.293), il tasso di positività è al 15%. Il commissario Figliuolo: "Raggiunto il plateau dell'ondata di Omicron". Oms: "Nuova variante potrebbe segnare la fine della pandemia in Europa". Si punta a estendere la durata della certificazione verde

