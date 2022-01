Covid, ne avevano annunciato la morte per errore: deceduta davvero dopo 5 giorni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Non ce l’ha fatta Agnese Grimaldi, la donna di 52 anni ricoverata al Covid hospital di Maddaloni (Caserta) il cui decesso era stato comunicato per errore alla famiglia lo scorso 19 gennaio, quando la donna, pur ricoverata in condizioni critiche, era ancora viva. La rettifica da parte dell’ospedale era giunta quando i familiari avevano già organizzato il funerale e fatto affiggere i manifesti funebri a Casal di Principe, suo comune di residenza. La 52enne è morta oggi dopo un ulteriore peggioramento delle sue condizioni. A dare la notizia del decesso è stata la sorella, che ha pubblicato un post su Facebook con la foto della donna e il post: “Ti porterò sempre nel mio cuore”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Non ce l’ha fatta Agnese Grimaldi, la donna di 52 anni ricoverata alhospital di Maddaloni (Caserta) il cui decesso era stato comunicato peralla famiglia lo scorso 19 gennaio, quando la donna, pur ricoverata in condizioni critiche, era ancora viva. La rettifica da parte dell’ospedale era giunta quando i familiarigià organizzato il funerale e fatto affiggere i manifesti funebri a Casal di Principe, suo comune di residenza. La 52enne è morta oggiun ulteriore peggioramento delle sue condizioni. A dare la notizia del decesso è stata la sorella, che ha pubblicato un post su Facebook con la foto della donna e il post: “Ti porterò sempre nel mio cuore”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

