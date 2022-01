Covid, l’occupazione nelle terapie intensive stabile al 17%: calo giornaliero in sei Regioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Segnali di una frenata anche nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva: con il calo dei nuovi contagi e la crescita dei ricoveri diminuita del 70% questa settimana rispetto alla precedente, anche il flusso dei nuovi ingressi di pazienti Covid nei reparti di rianimazione è in leggero miglioramento. Di conseguenza, come certificano i dati Agenas del 23 gennaio, la percentuale di terapie intensiva occupate da persone positive al coronavirus è stabile al 17% in Italia. Rispetto al giorno precedente, si registra un calo in sei Regioni: Calabria (15%), Campania (12%), Liguria (19%), Provincia di Bolzano (18%), Umbria (9%) e Veneto (16%). Cresce invece il tasso di occupazione in altre 5: Basilicata (al 6%), Emilia Romagna (17%), Friuli Venezia Giulia (22%), Molise (5%) e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Segnali di una frenata anche nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva: con ildei nuovi contagi e la crescita dei ricoveri diminuita del 70% questa settimana rispetto alla precedente, anche il flusso dei nuovi ingressi di pazientinei reparti di rianimazione è in leggero miglioramento. Di conseguenza, come certificano i dati Agenas del 23 gennaio, la percentuale diintensiva occupate da persone positive al coronavirus èal 17% in Italia. Rispetto al giorno precedente, si registra unin sei: Calabria (15%), Campania (12%), Liguria (19%), Provincia di Bolzano (18%), Umbria (9%) e Veneto (16%). Cresce invece il tasso di occupazione in altre 5: Basilicata (al 6%), Emilia Romagna (17%), Friuli Venezia Giulia (22%), Molise (5%) e ...

