Covid Lazio | il bollettino di oggi lunedì 24 gennaio

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Sulla pagina social ‘Salute’, l’assessore alla sanità Laziale Alessio D’Amato ha diramato il consuetosui casi registrati nella Regione nelle ultime 24 ore: “nelsu 14.919 tamponi molecolari e 40.831 tamponi antigenici per un totale di 55.750 tamponi, si registrano 7.622 nuovi casi positivi al(-5.029)”. E ancora: “Sono 27 i decessi (+19), 2.047 i ricoverati (+28), 202 le terapie intensive (-5) e +7.139 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.571.”. D’Amato ha poi ricordato che “si terranno il 2 febbraio prossimo diversi open day su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento presso la rete dei consultori, le Asl di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Gli ospedali di ...

fattoquotidiano : Covid, reparti in affanno, liste di attesa fino a 12 mesi e interventi rinviati. Nel Lazio la quarta ondata manda i… - Agenzia_Ansa : La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la… - LALAZIOMIA : Simone Inzaghi positivo al Covid: il comunicato dell’Inter - AnsaRomaLazio : Covid: Lazio, 7.622 nuovi casi (-5.029), 27 i decessi (+19). Assessore D'Amato, a Roma città sono a quota 4.571… - PoliticaNewsNow : Covid Lazio, D'Amato: 'Il Green pass abbia una durata illimitata' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Sono 271.699 le persone attualmente positive a- 19 nel, di cui 269.450 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 512.360 e i morti 9.668 su un totale di 793.727 ...I dati di oggiNelsu 14.919 tamponi molecolari e 40.831 antigenici per un totale di 55.750 test, si registrano oggi 7.622 nuovi casi positivi al- 19 (meno 5.029 rispetto a ieri), ...I nuovi casi covid in Italia sono 77.696, contro i 138.860 di ieri ma aumentano sempre i ricoveri Ancora in lieve calo la curva del covid in Italia. I nuovi casi sono 77.696, contro i 138.860 di ieri ...Nessun nuovo ingresso in terapia intensiva in Umbria, Molise, Val d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. 1 in Friuli, Marche, Basilicata, P. A. di Trento e Sardegna.