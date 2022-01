Covid, la pandemia sta davvero finendo? Esperti dubbiosi. Bassetti: «L’Oms ha perso credibilità» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Covid, la posizione delL’Oms divide gli Esperti. Il messaggio di speranza non appare condiviso, ad esempio, da Matteo Bassetti e Massimo Andreoni, infettivologi che dirigono rispettivamente i reparti del San Martino di Genova e del Policlinico Tor Vergata di Roma. Il professor Matteo Bassetti critica le ultime dichiarazioni ufficiali che arrivano da Ginevra. «L’Oms parla con troppe voci e discordanti. La settimana scorsa annunciava l’arrivo di varianti letali e oggi invece parla di fine della pandemia con Omicron. Credo che abbia perso una pò di credibilità e fiducia agli occhi dei cittadini. Questa pandemia gli ha fatto molto male» – spiega all’AdnKronos il direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 24 gennaio 2022), la posizione deldivide gli. Il messaggio di speranza non appare condiviso, ad esempio, da Matteoe Massimo Andreoni, infettivologi che dirigono rispettivamente i reparti del San Martino di Genova e del Policlinico Tor Vergata di Roma. Il professor Matteocritica le ultime dichiarazioni ufficiali che arrivano da Ginevra. «parla con troppe voci e discordanti. La settimana scorsa annunciava l’arrivo di varianti letali e oggi invece parla di fine dellacon Omicron. Credo che abbiauna pò die fiducia agli occhi dei cittadini. Questagli ha fatto molto male» – spiega all’AdnKronos il direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale ...

