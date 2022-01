Covid Italia, l’immunologo: “Più liberi con 75% di vaccinati con 3 dosi” (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Tra un paio di settimane, tre al massimo, la curva dei contagi da Covid tenderà a scendere. E allora si potranno alleggerire gradualmente l e misure di contenimento del virus”, assicura in una intervista al Corriere della Sera Francesco Le Foche, immunologo clinico del Policlinico Umberto I di Roma. “La strada maestra – afferma – è la vaccinazione. Dobbiamo assolutamente arrivare al 75% di persone con la terza dose, soltanto a quel punto avremo raggiunto un’immunità sociale davvero importante”. Secondo l’immunologo, “adesso siamo circa al 50% e non è male, parliamo di 30 milioni di persone che hanno già ricevuto il booster, però dobbiamo fare ancora meglio, per poter riaprire in sicurezza” e aggiunge: “Dovremo imparare a convivere con questo virus. Grazie ai vaccini saremo complessivamente meno fragili ed esposti al contagio. E se pure ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Tra un paio di settimane, tre al massimo, la curva dei contagi datenderà a scendere. E allora si potranno alleggerire gradualmente l e misure di contenimento del virus”, assicura in una intervista al Corriere della Sera Francesco Le Foche, immunologo clinico del Policlinico Umberto I di Roma. “La strada maestra – afferma – è la vaccinazione. Dobbiamo assolutamente arrivare al 75% di persone con la terza dose, soltanto a quel punto avremo raggiunto un’immunità sociale davvero importante”. Secondo, “adesso siamo circa al 50% e non è male, parliamo di 30 milioni di persone che hanno già ricevuto il booster, però dobbiamo fare ancora meglio, per poter riaprire in sicurezza” e aggiunge: “Dovremo imparare a convivere con questo virus. Grazie ai vaccini saremo complessivamente meno fragili ed esposti al contagio. E se pure ...

