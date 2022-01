Covid in Italia | il bollettino di oggi 24 gennaio | 77 696 nuovi casi e 352 morti

(Di lunedì 24 gennaio 2022) I dati di lunedì 24. Superata la soglia di 10 milioni ditotali (compresi guariti e decessi) dall’inizio dell’emergenza. In calo gli attuali positivi (-25mila): non succedeva da fine ottobre. Positività al 15% con 519.293 tamponi

Advertising

thisismaneskin : Ciao ragazzi, siamo profondamente dispiaciuti di dover rimandare l'intero Tour europeo e il Tour nei palazzetti in… - GuidoDeMartini : ?? BASTA! SEMPRE?PAESI SOSPENDONO LE RESTRIZIONI e decidono di convivere con Covid???? ??Spagna???? ??Gran Bretagna???? ??… - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 24 gennaio: 77.696 nuovi casi e 352 morti. Da inizio pandemia un italiano su 6 è st… - 74_cappe : RT @RadioGenova: Italia, elezione Presidente. Deputato vaccinato e col passaporto sanitario, positivo Covid, portato con l'ambulanza per vo… - BakerSonPeekay : RT @thisismaneskin: Ciao ragazzi, siamo profondamente dispiaciuti di dover rimandare l'intero Tour europeo e il Tour nei palazzetti in Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

L'non si sblocca agli Europei di futsal. Dopo il 3 - 3 contro la Finlandia all'esordio, nel ... Mammarella, fermato in mattinata dalla positività al, al loro posto De Oliveira e Pietrangelo ..."Sarà come un giro d'ma senza la bicicletta - commenta il cantautore romano - A venti anni ... Sempre da Roma, il 3 giugno, partirà il tour estivo, a lungo spostato per il, che porterà sul ...L'Italia non si sblocca agli Europei di futsal. Dopo il 3-3 contro la Finlandia all'esordio, nel secondo impegno nel gruppo B gli azzurri - privi di Motta e soprattutto, Mammarella, fermato in mattina ...Il coronavirus continua ad affliggere l’Italia e, nonostante la variante Omicron stia conducendo il nostro Paese verso l’agognata immunità di gregge, è ancora alto il numero delle località in cui ...