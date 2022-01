Covid: in Campania cala tasso contagio ma 22 morti in 48 ore (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutocala ancora, in Campania, l’indice di contagio. Sono 5.930 – 4.363 all’antigenico, 1.567 al molecolare – i casi positivi al Covid su 45.916 test esaminati (come accade ogni lunedì il numero dei test esaminati è minore rispetto agli altri giorni). Se ieri l’indice di contagio era pari al 13,44% oggi scende al 12,91%. Ventidue i decessi nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta stabile l’occupazione delle terapie intensive con 100 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri); in aumento i ricoveri in degenza che salgono a 1391 (+7 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoancora, in, l’indice di. Sono 5.930 – 4.363 all’antigenico, 1.567 al molecolare – i casi positivi alsu 45.916 test esaminati (come accade ogni lunedì il numero dei test esaminati è minore rispetto agli altri giorni). Se ieri l’indice diera pari al 13,44% oggi scende al 12,91%. Ventidue i decessi nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta stabile l’occupazione delle terapie intensive con 100 posti letto occupati (+1 rispetto a ieri); in aumento i ricoveri in degenza che salgono a 1391 (+7 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Covid, 22 decessi nelle ultime 48 ore in Campania: il bollettino - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA Ecco l’aggiornamento??… - anteprima24 : ** #Covid: in #Campania cala tasso contagio ma 22 morti in 48 ore ** - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, altre 40 vittime in Campania - salernotoday : Covid-19: 5.930 nuovi contagi e altri 40 decessi, il drammatico bollettino in Campania -