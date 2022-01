Covid, il sindaco di Bucciano chiude le scuole: ‘Troppi contagi e tanti i non vaccinati’ (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Anche a Bucciano, come in tutta Italia, purtroppo, si conferma la crescita esponenziale del contagio tra le mura scolastiche. Pertanto – preventivamente – ho deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per le giornate di oggi e domani, così da poter effettuare una sanificazione straordinaria di tutti i plessi e permettere l’installazione permanente di apparecchi per la sanificazione dell’ambiente”. Così sui social il sindaco di Bucciano, Domenico Matera. Il primo cittadino ha diffuso il grafico dell’ultimo report in merito alla situazione epidemiologica del Comune: “Come potete leggere dal grafico resta ancora molto alto il numero di soggetti non vaccinati e pertanto – pur rischiando di essere ripetitivo – non posso esimermi dall’invitare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Anche a, come in tutta Italia, purtroppo, si conferma la crescita esponenziale delo tra le mura scolastiche. Pertanto – preventivamente – ho deciso dire ledi ogni ordine e grado per le giornate di oggi e domani, così da poter effettuare una sanificazione straordinaria di tutti i plessi e permettere l’installazione permanente di apparecchi per la sanificazione dell’ambiente”. Così sui social ildi, Domenico Matera. Il primo cittadino ha diffuso il grafico dell’ultimo report in merito alla situazione epidemiologica del Comune: “Come potete leggere dal grafico resta ancora molto alto il numero di soggetti non vaccinati e pertanto – pur rischiando di essere ripetitivo – non posso esimermi dall’invitare ...

