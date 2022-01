Covid: Figliuolo, la notizia confortante sul plateau di Omicron (Di lunedì 24 gennaio 2022) Finalmente una bellissima notizia sul tema coronavirus, che da febbraio del 2020 ha fatto piombare nell’incubo anche l’Italia. A quasi due anni dall’inizio della pandemia, il generale Francesco Paolo Figliuolo ha voluto affermare una cosa molto importante e che sta tranquillizzando milioni di italiani. Nelle scorse ore si è recato al centro vaccinale del Portello in Lombardia, precisamente nel capoluogo Milano, ed è stato ovviamente interpellato dai giornalisti sulla situazione italiana. Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario dell’emergenza Covid, si è soffermato anche e soprattutto sulla campagna di vaccinazione: “Ormai abbiamo superato l’87% delle persone completamente vaccinate. L’andamento della pandemia è molto legato al buon andamento delle vaccinazioni. L’Italia sta facendo molto bene. Stiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Finalmente una bellissimasul tema coronavirus, che da febbraio del 2020 ha fatto piombare nell’incubo anche l’Italia. A quasi due anni dall’inizio della pandemia, il generale Francesco Paoloha voluto affermare una cosa molto importante e che sta tranquillizzando milioni di italiani. Nelle scorse ore si è recato al centro vaccinale del Portello in Lombardia, precisamente nel capoluogo Milano, ed è stato ovviamente interpellato dai giornalisti sulla situazione italiana. Francesco Paolo, commissario straordinario dell’emergenza, si è soffermato anche e soprattutto sulla campagna di vaccinazione: “Ormai abbiamo superato l’87% delle persone completamente vaccinate. L’andamento della pandemia è molto legato al buon andamento delle vaccinazioni. L’Italia sta facendo molto bene. Stiamo ...

Advertising

HuffPostItalia : Secondo Figliuolo il picco è stato raggiunto per Omicron: 'Ora si va in discesa' - Corriere : «Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l’Omicron e si sta an… - PediciniEu : #COVID: NELL'ITALIA DEL #NORD IL MALATO CAMPA, NELL'ITALIA DEL #SUD IL MALATO CREPA La struttura commissariale del… - danieledv79 : RT @ilriformista: Le dichiarazioni del commissario all'emergenza all’indomani delle dichiarazioni di Hans Kluge, direttore dell’Oms in Euro… - ilriformista : Le dichiarazioni del commissario all'emergenza all’indomani delle dichiarazioni di Hans Kluge, direttore dell’Oms i… -