Covid | cinque regioni da oggi in arancione | le regole da rispettare

Advertising

fattoquotidiano : Regole Covid, da oggi cinque Regioni in zona arancione: ecco cosa cambia - agilex2 : Covid, sale l’allerta nelle case di riposo del Lecchese: focolai e cinque morti - Rodica17957578 : RT @a70199617: #LE REGIONI ARLECCHINO Cinque Regioni in zona arancione, ecco le prescrizioni - Cronaca - ANSA - LucaSp1d3rm : RT @ADYFRAIASANJUST: Storia breve. L’ex compagna incinta di un mio carissimo amico di 30 anni punturata ad agosto con J&J ricoverata di cor… - mariafabiani6 : RT @Luca_Gualtieri1: Perché i ragazzi sono stati tra le categorie più penalizzate dal #Covid? Con la chiusura delle #scuole e il flop della… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cinque

E a chi gli chiede opinioni sul nuovo Sanremo risponde: "Hoconcerti a settimana. Non credo ... Sempre da Roma, il 3 giugno, partirà il tour estivo, a lungo spostato per il, che porterà sul ...Soltanto una regione segnala un incremento acifre . È l'Emilia - Romagna che comunica +14. I posti letto occupati nei repartiordinari sono +235 (ieri +187), per un totale di 19.862 ...Zona arancione per altre cinque regioni italiane. Quali sono le nuove regole da rispettare e cosa non è possibile fare senza Green Pass.Fino a fine gennaio i piccoli dai tre ai cinque anni del secondo centro dell’alto Garda sono destinati a rimanere a casa (in didattica a distanza e in quarantena) per il Covid-19. IL COVID-19 PUÓ ...