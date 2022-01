Covid, Bassetti: “Mascherine per i vaccinati a scuola? Le toglierei già da questa primavera” (Di lunedì 24 gennaio 2022) A Insanitas, testata specializzata nel mondo della sanità, interviene Matteo Bassetti, direttore della clinica di “Malattie Infettive” del Policlinico “San Martino” di Genova. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 24 gennaio 2022) A Insanitas, testata specializzata nel mondo della sanità, interviene Matteo, direttore della clinica di “Malattie Infettive” del Policlinico “San Martino” di Genova. L'articolo .

Advertising

NicolaPorro : ?? Morti di #Covid? La rivelazione di #Bassetti in diretta tv: così vengono conteggiati (VIDEO) ?? - La7tv : #lariachetira Conteggio dei decessi per Covid, l'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Nel modulo con cui si referta la… - orizzontescuola : Covid, Bassetti: “Mascherine per i vaccinati a scuola? Le toglierei già da questa primavera” - SamaRosa70 : RT @PersempreNadia: Oggi abbiamo ospitato Zio Salvo. Ha preso il Covid ma abbiamo risolto. ???? #Pregliasco #Bassetti #galli ho preso le giu… - in_sanitas : Covid-19, Bassetti: «Basta mascherine per i giovani vaccinati a scuola e all'aperto» - Il noto infettivologo sottol… -