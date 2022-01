Covid | ancora 87 morti in Lombardia A Bergamo 778 nuovi positivi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Iinsono 8.844 a fronte dei 70.842 tamponi effettuati. Secondo il report quotidiano della Regione, i decessi sono 87. Ci sono due ricoverati in meno rispetto a ieri in terapia intensiva (265) e 20 in più nei reparti dedicati (3.416). Ale persone risultate positive alnelle ultime 24 ore sono 778. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 70.842, totale complessivo: 29.297.990 – icasi: 8.844 – in terapia intensiva: 265 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.416 (+20) – i decessi, totale complessivo: 36.614 (+87) Icasi per provincia Milano: 3.087 di cui 1.326 a Milano città;: 778; Brescia: 1.212; Como: 508; Cremona: 181; Lecco: 208; Lodi: 210; Mantova: ...