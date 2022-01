Covid | 77 696 contagiati nelle 24 ore 352 decessi

Advertising

repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 77.696 nuovi casi e 352 morti. Tasso di positivita' al 15 per cento - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 24 gennaio: 77.696 nuovi casi e 352 morti. Da inizio pandemia un italiano su 6 è st… - GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 77.696 contagiati • 352 morti • 102.363 guariti +0 terapie intensive | +235 ricoveri 5… - TG24info : ULTIM’ORA – CORONAVIRUS: 77.696 nuovi positivi in Italia, 352 morti | - Paesedellanima : RT @repubblica: Covid, il bollettino di oggi: 77.696 nuovi casi e 352 morti. Tasso di positivita' al 15 per cento -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 696

Commenta per primo La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 933.384 tamponi e individuati 77.nuovi positivi al- 19. Gli attualmente positivi sono 2.734.906, 7.330 in più rispetto a ieri . Nell'ultimo giorno sono morte 227 persone affette da Coronavirus per un totale di 143.523 ...La situazione in Italia, tasso di positività stabile al 15% Sono 77.i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 138.860. Le vittime ...Scendono, come sempre il lunedì, i contagi Covid in Italia segnalati dal bollettino di oggi del ministero della Salute. I nuovi casi sono in calo anche rispetto a una settimana fa e confermano la stab ...Sono 77.696 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 138.860. Le vittime sono invece 352, mentre ieri erano state 227. Dall'inizio ...