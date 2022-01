Covid-19, Oms: “Le condizioni sono ideali per far emergere più varianti” (Di lunedì 24 gennaio 2022) sono oltre 80 milioni i contagi da variante Omicron del Covid-19 registrati nel mondo, più di tutti i casi segnalati in tutto il 2020 e il dato, ammonisce l'Organizzazione mondiale per la Sanità (Oms) può farci sperare ma non deve portarci a pensare che l'emergenza sia finita. "Le condizioni sono ideali per far emergere più varianti", ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, esortando tutti i Paesi a collaborare per porre fine alla fase acuta della pandemia, che "sta entrando nel suo terzo anno e siamo in un momento critico. La velocità con cui si diffonde Omicron, variante meno aggressiva, sta alimentando le speranze che si stia imboccando la via verso la fine della crisi.Strette e apertureIntanto in Francia, dove pur la curva dei contagi sembra ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 24 gennaio 2022)oltre 80 milioni i contagi da variante Omicron del-19 registrati nel mondo, più di tutti i casi segnalati in tutto il 2020 e il dato, ammonisce l'Organizzazione mondiale per la Sanità (Oms) può farci sperare ma non deve portarci a pensare che l'emergenza sia finita. "Leper farpiù", ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, esortando tutti i Paesi a collaborare per porre fine alla fase acuta della pandemia, che "sta entrando nel suo terzo anno e siamo in un momento critico. La velocità con cui si diffonde Omicron, variante meno aggressiva, sta alimentando le speranze che si stia imboccando la via verso la fine della crisi.Strette e apertureIntanto in Francia, dove pur la curva dei contagi sembra ...

