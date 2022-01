Covid-19 | l’allarme per le scuole del Presidente dell’ANP

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La quarta ondata dell’emergenza pandemica da-19 si sta rivelando come la peggiore di tutte. E non solo per la forte incidenza e l’elevata rapidità di diffusione che la variante Omicron ha dimostrato di possedere. Ma anche (se non soprattutto) per l’organizzazione caotica e le gravi carenze con cui il Governo spera di poter garantire una risposta efficace. ASL (quasi) inesistenti, forza lavoro specializzata insufficiente, tamponi introvabili o venduti a prezzi esorbitanti, regole che cambiano puntualmente di giorno in giorno e auto-sorveglianze approssimative. È questo lo scenario con cui l’Italia ha a che fare dall’inizio del nuovo anno. E purtroppo, a risentirne maggiormente, sono sempre i più giovani. In particolare, il settore scolastico deve far fronte ad una crisi senza precedenti, a causa dell’assenza di personale per via del contagio e della gestione ...