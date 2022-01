Covid-19, in Italia superati i 10 milioni di contagiati dall’inizio della pandemia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – Primo calo degli attualmente positivi in Italia dalla fine di ottobre: secondo i dati del sito del Governo, oggi le persone in attesa di guarigione dal Covid sono 2.709.857, con una diminuzione di 25.049 nelle ultime 24 ore. Anche se si tratta di numeri relativi al fine settimana, e pertanto non consolidati, il dato è importante sia per l’ampiezza, sia in relazione all’andamento della quarta ondata. Basti pensare che due settimane fa, lunedì 10 gennaio, gli attualmente positivi erano aumentati di 60 mila e una settimana fa di 6 mila. Bisognerà attendere però i prossimi giorni per vedere se la diminuzione proseguirà. dall’inizio della pandemia sono oltre 10 milioni gli Italiani contagiati dal Covid: secondo i ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – Primo calo degli attualmente positivi indalla fine di ottobre: secondo i dati del sito del Governo, oggi le persone in attesa di guarigione dalsono 2.709.857, con una diminuzione di 25.049 nelle ultime 24 ore. Anche se si tratta di numeri relativi al fine settimana, e pertanto non consolidati, il dato è importante sia per l’ampiezza, sia in relazione all’andamentoquarta ondata. Basti pensare che due settimane fa, lunedì 10 gennaio, gli attualmente positivi erano aumentati di 60 mila e una settimana fa di 6 mila. Bisognerà attendere però i prossimi giorni per vedere se la diminuzione proseguirà.sono oltre 10glinidal: secondo i ...

