Covid 19 in Campania, bollettino del 23 gennaio: 5.930 positivi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, domenica 23 gennaio, parla di 5.930 nuovi positivi su 45.916 tamponi analizzati. Cala ancora l’indice di contagio da Covid 19 in Campania. Sono 5.930 – 4.363 all’antigenico, 1.567 al molecolare – i casi positivi al Covid su 45.916 test esaminati (come accade ogni lunedì il numero dei Leggi su 2anews (Di lunedì 24 gennaio 2022)19 in: ildi ieri, domenica 23, parla di 5.930 nuovisu 45.916 tamponi analizzati. Cala ancora l’indice di contagio da19 in. Sono 5.930 – 4.363 all’antigenico, 1.567 al molecolare – i casialsu 45.916 test esaminati (come accade ogni lunedì il numero dei

Advertising

rep_napoli : Covid, in Campania 5.930 positivi su quasi 46 mila test e 40 morti [aggiornamento delle 17:04] - bassairpinia : CAMPANIA. Covid 19, i positivi oggi sono 5930 - - NapoliToday : #Cronaca Covid, 22 decessi nelle ultime 48 ore in Campania: il bollettino - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA Ecco l’aggiornamento??… - anteprima24 : ** #Covid: in #Campania cala tasso contagio ma 22 morti in 48 ore ** -