Cos’è successo a Sara Cunial, la deputata no vax che oggi voleva votare all’elezione del Presidente della Repubblica (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sara Cunial, deputata del Gruppo misto, nota per le sue posizioni no vax, si è rifiutata di sottoporsi al tampone per entrare in Aula e votare, e pretendeva di votare al drive-through dove potevano farlo i grandi elettori positivi: non le è stato permesso di farlo, e ha parlato di una «norma contra personam» Leggi su corriere (Di lunedì 24 gennaio 2022)del Gruppo misto, nota per le sue posizioni no vax, si è rifiutata di sottoporsi al tampone per entrare in Aula e, e pretendeva dial drive-through dove potevano farlo i grandi elettori positivi: non le è stato permesso di farlo, e ha parlato di una «norma contra personam»

