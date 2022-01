Corpi liberi di Fabiomassimo Lozzi disponibile da oggi in streaming su OpenDDB (Di lunedì 24 gennaio 2022) Corpi liberi di Fabiomassimo Lozzi, premiato all'Omovies di Napoli dalla Giuria popolare giovani come miglior film e vincitore della menzione speciale al regista, dal 24 gennaio in streaming su OpenDDB. Il nuovo film di Fabiomassimo Lozzi, Corpi liberi, sarà disponibile sulla piattaforma OpenDDB Distribuzioni dal Basso a partire da oggi lunedì 24 gennaio. Il documentario, che ha ricevuto il doppio riconoscimento del Premio al miglior film dalla giuria popolare giovani e della Menzione speciale al regista all'Omovies di Napoli lo scorso dicembre, è un viaggio nel mondo studentesco LGBTQI+ dell'Università La Sapienza di Roma. Protagonista il collettivo studentesco Prisma ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022)di, premiato all'Omovies di Napoli dalla Giuria popolare giovani come miglior film e vincitore della menzione speciale al regista, dal 24 gennaio insu. Il nuovo film di, saràsulla piattaformaDistribuzioni dal Basso a partire dalunedì 24 gennaio. Il documentario, che ha ricevuto il doppio riconoscimento del Premio al miglior film dalla giuria popolare giovani e della Menzione speciale al regista all'Omovies di Napoli lo scorso dicembre, è un viaggio nel mondo studentesco LGBTQI+ dell'Università La Sapienza di Roma. Protagonista il collettivo studentesco Prisma ...

Corpi liberi di Fabiomassimo Lozzi disponibile da oggi in streaming su OpenDDB Movieplayer.it

