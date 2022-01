Coronavirus, ultime notizie 24 gennaio 2022: la superimmunità e le proposte per il Green pass (Di lunedì 24 gennaio 2022) Siamo ormai giunti alla fase di picco dei contagi con Omicron e, mentre sale la preoccupazione per la tenuta del sistema immunitario, dall’Oms arrivano buone (anche se contrastanti) notizie sulla fine della pandemia. Il direttore europeo di Oms, Hans Kluge, ha infatti dichiarato che entro marzo il 60% dei cittadini europei sarà contagiata con Omicron e ciò porterà a vedere la luce alla fine del tunnel ed al definitivo avvio verso la fine della pandemia. Vaccino, buone notizie: i guariti dopo una dose ottengono una “superimmunità” – ore 13.15 Uno studio condotto dalla Oregon Health and Science University avrebbe dimostrato che chi ha fatto almeno una dose di vaccino dopo essere guarito dal Covid avrebbe sviluppato una “superimmunità”, e che tale maggiore protezione dall’infezione del virus sarebbe confermata ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Siamo ormai giunti alla fase di picco dei contagi con Omicron e, mentre sale la preoccupazione per la tenuta del sistema immunitario, dall’Oms arrivano buone (anche se contrastanti)sulla fine della pandemia. Il direttore europeo di Oms, Hans Kluge, ha infatti dichiarato che entro marzo il 60% dei cittadini europei sarà contagiata con Omicron e ciò porterà a vedere la luce alla fine del tunnel ed al definitivo avvio verso la fine della pandemia. Vaccino, buone: i guariti dopo una dose ottengono una “” – ore 13.15 Uno studio condotto dalla Oregon Health and Science University avrebbe dimostrato che chi ha fatto almeno una dose di vaccino dopo essere guarito dal Covid avrebbe sviluppato una “”, e che tale maggiore protezione dall’infezione del virus sarebbe confermata ...

