Coronavirus, lunedì 24 gennaio: sono 7.622 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 14.919 tamponi molecolari e 40.831 antigenici per un totale di 55.750 tamponi, si registrano 7.622 nuovi casi positivi, sono 27 decessi, 2.047 i ricoverati (+28), 202 le terapie intensive (-5) e 7.139 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,6%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 4.571. Asl Roma 1: sono 1.772 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 2: sono 1.628 i nuovi casi e 8 i decessi. Asl Roma 3: sono 1.171 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 4: sono 259 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 5: sono 793 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – “Oggi nel, su 14.919 tamponi molecolari e 40.831 antigenici per un totale di 55.750 tamponi, si registrano 7.622casi positivi,27 decessi, 2.047 i ricoverati (+28), 202 le terapie intensive (-5) e 7.139 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,6%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 4.571. Asl Roma 1:1.772 icasi e 3 i decessi. Asl Roma 2:1.628 icasi e 8 i decessi. Asl Roma 3:1.171 icasi e 3 i decessi. Asl Roma 4:259 icasi e 3 i decessi. Asl Roma 5:793 icasi e 1 decesso. Asl Roma 6: ...

giornalekleos : #Coronavirus la situazione a #Trapani e #provincia. #Aggiornamento di lunedì 24 gennaio 2022. I contagiati sono 131… - orvietonews : Coronavirus, in provincia di Viterbo accertati 373 casi. Muoiono una 83enne, un 84enne e un 93enne: Sono 373 i casi… - PasqualeCacace5 : RT @TgrRaiVeneto: #Covid19 dati #Veneto ore 8 di lunedì #24gennaio 2022. Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero #ioseguotgr http… - USB_Basilicata : #Coronavirus | Aggiornamento lunedì 24 gennaio: 559 positivi e un decesso in #Basilicata - VillasantaComun : RT @RegLombardia: #Scuole #puntitampone Da oggi, lunedì 24 gennaio, sono attivi i punti tampone dedicati alla popolazione scolastica. Consu… -