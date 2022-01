Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 gennaio: 77.696 nuovi casi, i morti sono 352 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 77.696 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 138.860. I tamponi effettuati sono 519.293, contro i 933.384 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 15% (ieri era 14,9%). sono 352 i morti (compreso qualche riconteggio), stabili invece le terapie intensive. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 24 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 1.685, con 101 ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nelle ultime 24 orestati 77.696 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 138.860. I tamponi effettuati519.293, contro i 933.384 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 15% (ieri era 14,9%).352 i(compreso qualche riconteggio), stabili invece le terapie intensive. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 24(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 1.685, con 101 ...

