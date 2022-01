Coronavirus | 352 morti in un giorno I nuovi contagi sono 77 696 | tasso di positività stabile al 15%

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il bollettino del 24 gennaio 2022 Nelle ultime 24 ore il numero di decessi con diagnosi diè arrivato a 352, nei dati pubblicati ieri erano 227. Il numero totale di vittime dall’inizio della pandemia è fissato così a 143.875. I, sempre nelle ultime 24 ore,stati 77.696, ieri invece erano 138.860. I casi totali dall’inizio della pandemiacosì arrivati a 10.001.344. La situazione negli ospedali Al momento il numero di pazienti ricoverati negli ospedali è arrivato a 19.862, in terapia intensiva invece ci1.685 pazienti. Nelle ultime 24 ore gli ingressi in questi repartistati 101. I pazienti in isolamento domiciliare2.688.310. Nella giornata di ieri gli ingressi in terapia intensiva erano stati più alti: ...