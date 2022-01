Coppa d’Africa 2022: il Camerun avanza nel torneo, eliminato il Comore (Di lunedì 24 gennaio 2022) Arriva l’importante successo agli ottavi di finale della Coppa d’Africa per il Camerun. La formazione domina la scena imponendosi per 2 a 1 sul Comore. La formazione di casa non ha lasciato scampo ai rivali escono dal torneo davanti ai tifosi del Paul Biya Stadium di Yaoundé, Continua la striscia di successi consecutivi per il Cameron che per ora ha pareggiato solo Capo Verde. Si spegne, invece, il sogno degli atleti del Comore che negli ultimi gironi si sono resi protagonisti dell’eliminazione del Ghana. Il match è scattato con l’espulsione Jimmy Abdul, volto chiave del Camore. Tutto è stato abbastanza equilibrato nei primi 30 minuti di una sfida che si è delineata al 29° del primo tempo grazie ad una rete segnata da Karl Toko Ekambi Coppa d’Africa ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Arriva l’importante successo agli ottavi di finale dellaper il. La formazione domina la scena imponendosi per 2 a 1 sul. La formazione di casa non ha lasciato scampo ai rivali escono daldavanti ai tifosi del Paul Biya Stadium di Yaoundé, Continua la striscia di successi consecutivi per il Cameron che per ora ha pareggiato solo Capo Verde. Si spegne, invece, il sogno degli atleti delche negli ultimi gironi si sono resi protagonisti dell’eliminazione del Ghana. Il match è scattato con l’espulsione Jimmy Abdul, volto chiave del Camore. Tutto è stato abbastanza equilibrato nei primi 30 minuti di una sfida che si è delineata al 29° del primo tempo grazie ad una rete segnata da Karl Toko Ekambi...

