Coppa d'Africa 2022: Barrow manda il Gambia ai quarti, Guinea eliminata agli ottavi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Musa Barrow fa sognare il Gambia. L'attaccante del Bologna lancia la sua Nazionale ai quarti di finale della Coppa d'Africa segnando il gol del definitivo 0-1 contro la Guinea, che gioca una partita giudiziosa ma forse poco coraggiosa, specie nel secondo tempo e dopo il gol subito. Finale rovente con due cartellini rossi, da una parte e dall'altra, con Nije e Conte che terminano anzitempo la propria partita sotto la doccia, ma regge il gol vittoria del centravanti che in questo momento sta mancando tantissimo a Mihajlovic ma che al contempo rende felice una nazione intera. Stasera, da Camerun-Comore, l'avversaria ai quarti di finale dei Gambiani. SportFace.

